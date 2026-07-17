Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

JAZZ SOUS LES ÉTOILES

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

La musique s’invite à nouveau à Villeneuve-lès-Béziers avec Jazz sous les Étoiles .

Dans une atmosphère élégante et chaleureuse, le public pourra découvrir des artistes talentueux et profiter de concerts en plein air dans un cadre exceptionnel. Cet événement est devenu au fil des années un rendez-vous culturel apprécié des amateurs de jazz comme des curieux souhaitant partager une belle soirée estivale. Deux nuits de musique, d’émotion et de convivialité à vivre au cœur du village. .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music is coming to Villeneuve-l’És-Béziers once again with Jazz sous les étoiles.

L’événement JAZZ SOUS LES ÉTOILES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34