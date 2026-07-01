ATELIER CRÉATION SPÉCIAL ÉTÉ Villeneuve-lès-Béziers
vendredi 24 juillet 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
ATELIER CRÉATION SPÉCIAL ÉTÉ
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
À l’occasion de l’été, venez participer à un atelier créatif convivial et laissez libre cours à votre imagination !
Venez réaliser une création sur le thème de la nature, des fleurs et des couleurs estivales. Les œuvres réalisées seront ensuite exposées à la médiathèque, offrant à chacun l’occasion de mettre en valeur sa créativité ! .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
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English : ATELIER CRÉATION SPÉCIAL ÉTÉ
%C0 This summer, come join us for a fun and creative workshop and let your imagination run wild!
L’événement ATELIER CRÉATION SPÉCIAL ÉTÉ Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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