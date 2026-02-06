6ème Soirée Banda

Pellevoisin Indre

Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Soirée Banda et paëlla organisée par les Pellevoi’zicos.

La soirée commencera par un défilé des groupes de 4 bandas dans les rues de la commune. Après un rassemblement sur la place du foyer rural, tout le monde se dirigera vers le stade de football où la fête se poursuivra. A partir de 20h, les personnes qui auront réservé un repas pourront déguster une paëlla. Le repas sera animé par les groupes de bandas qui joueront à tour de rôle jusque tard dans la nuit. Repas sous chapiteau sur réservation uniquement. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 70 93 63

English :

Banda and paella evening.

