Pellevoisin

Théâtre Les sœurs bienaimé

Le Relais Pellevoisin Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie du Rhinocéros blanc. De la sensibilité et du rire offerts au public par un trio d’acteurs touchants qui jouent avec le texte et avec nos émotions, dans une mise en scène inventive et millimétrée.

Lorsque Pascale quitte sa vie parisienne pour s’installer sans prévenir dans la bergerie de leur enfance, sa sœur Michèle se retrouve brusquement confrontée à ses souvenirs, parfois tendres, parfois cruels, à la lisière entre rire et larmes. En compagnie de Rémi, un ami d’enfance, les deux sœurs que tout sépare entament le chemin sinueux de la réconciliation. 10 .

Le Relais Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67 lerelaisdespassages@gmail.com

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English :

Come and discover the latest creation from the Compagnie du Rhinocéros Blanc. A trio of touching actors offer sensitivity and laughter, playing with the text and our emotions, in an inventive and meticulously staged production.

L’événement Théâtre Les sœurs bienaimé Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays de Valençay