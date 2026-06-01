Théâtre Les sœurs bienaimé Pellevoisin
Théâtre Les sœurs bienaimé Pellevoisin dimanche 14 juin 2026.
Pellevoisin
Théâtre Les sœurs bienaimé
Le Relais Pellevoisin Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie du Rhinocéros blanc. De la sensibilité et du rire offerts au public par un trio d’acteurs touchants qui jouent avec le texte et avec nos émotions, dans une mise en scène inventive et millimétrée.
Lorsque Pascale quitte sa vie parisienne pour s’installer sans prévenir dans la bergerie de leur enfance, sa sœur Michèle se retrouve brusquement confrontée à ses souvenirs, parfois tendres, parfois cruels, à la lisière entre rire et larmes. En compagnie de Rémi, un ami d’enfance, les deux sœurs que tout sépare entament le chemin sinueux de la réconciliation. 10 .
Le Relais Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67 lerelaisdespassages@gmail.com
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English :
Come and discover the latest creation from the Compagnie du Rhinocéros Blanc. A trio of touching actors offer sensitivity and laughter, playing with the text and our emotions, in an inventive and meticulously staged production.
L’événement Théâtre Les sœurs bienaimé Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays de Valençay
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