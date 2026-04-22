Pellevoisin

Fête de la Nature

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

2ème Journée de la nature à l’Etang des Buissons de Pellevoisin dans le cadre de l’agenda de la Diversité.

De nombreuses animations nature, expositions, stands, balades nature, animations, spectacle, concert…. Une occasion idéale pour découvrir, partager et s’émerveiller en famille ou entre amis. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 40 16 45 eva.garnier@ccev.fr

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English :

2nd Nature Day at Etang des Buissons de Pellevoisin as part of the Diversity Agenda.

L’événement Fête de la Nature Pellevoisin a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY