Fête de la Nature Pellevoisin
Fête de la Nature Pellevoisin samedi 13 juin 2026.
Pellevoisin
Fête de la Nature
Pellevoisin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
2ème Journée de la nature à l’Etang des Buissons de Pellevoisin dans le cadre de l’agenda de la Diversité.
De nombreuses animations nature, expositions, stands, balades nature, animations, spectacle, concert…. Une occasion idéale pour découvrir, partager et s’émerveiller en famille ou entre amis. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 40 16 45 eva.garnier@ccev.fr
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English :
2nd Nature Day at Etang des Buissons de Pellevoisin as part of the Diversity Agenda.
L’événement Fête de la Nature Pellevoisin a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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