Journée de la nature Pellevoisin
Journée de la nature Pellevoisin samedi 13 juin 2026.
Pellevoisin
Journée de la nature
Pellevoisin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Atlas de la Biodiversité 2e édition
Animations nature (sur réservation), expositions, stands d’initiatives locales et concert. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 40 16 45 eva.garnier@ccev.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Atlas of Biodiversity 2nd edition
L’événement Journée de la nature Pellevoisin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays de Valençay
À voir aussi à Pellevoisin (Indre)
- Réunion d’information Pellevoisin 28 avril 2026
- Sentier de Petite Randonnée P3 à Pellevoisin Pellevoisin Indre 1 mai 2026
- Sentier de Petite Randonnée P2 à Pellevoisin Pellevoisin Indre 1 mai 2026
- Fête de la Nature Pellevoisin 13 juin 2026
- 6ème Soirée Banda Pellevoisin 13 juin 2026