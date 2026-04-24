Pellevoisin

Journée de la nature

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atlas de la Biodiversité 2e édition

Animations nature (sur réservation), expositions, stands d’initiatives locales et concert. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 40 16 45 eva.garnier@ccev.fr

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English :

Atlas of Biodiversity 2nd edition

L’événement Journée de la nature Pellevoisin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays de Valençay