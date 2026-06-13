7° Rencontre littéraire Céline Ghys Rang-du-Fliers
7° Rencontre littéraire Céline Ghys Rang-du-Fliers vendredi 10 juillet 2026.
Rang-du-Fliers
7° Rencontre littéraire Céline Ghys
Salle Le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
à 18h00
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La Ville de Rang-du-Fliers vous invite à une rencontre littéraire avec Céline Ghys. Autrice à succès, elle revisite avec talent l’univers de Jules Verne en version enquête policière. Une plongée captivante dans le XIXe siècle entre fiction et histoire.
Intervenant Dominique Douchin
Avec la présence de la Maison de la Presse du Touquet
Gratuit | sur réservation .
Salle Le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 34 00
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English :
L’événement 7° Rencontre littéraire Céline Ghys Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
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