7 Samouraïs, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Informations pratiques

7 Samouraïs Dimanche 23 août, 16h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Pour l’occasion, la visite du jardin de sculptures est gratuite et la visite commentée de la Maison du couple d’écrivains est proposée en tarif réduit : https://www.billetweb.fr/visite-commentee-appartement-musee-visite-libre-parc-et-expositions4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

« 7 Samouraïs » associe danse hip-hop, poésie et l’identité d’un parc, pour donner vie par le corps et la parole à 7 poèmes dans l’espace public.

Un danseur de 23 ans et un comédien de 56 ans se fondent dans le décor et découvrent comment se construire et se reconstruire, l’un par rapport à l’autre, quand l’un est jeune et l’autre plus âgé, quand l’un est un fils et l’autre un père.

Parmi l’infinité des poèmes, 7 se sont présentés aujourd’hui à nous, écrits par Cécile Coulon, Olivier Cadiot, Andrée Chedid, Maram al-Masri, Ghérasim Luca, Victor Hugo, Arthur Rimbaud et Kev La Raj. Ces poèmes font référence aux valeurs du film d’Akira Kurosawa. « Les 7 Samouraïs » raconte le combat de chacun d’entre nous pour trouver l’équilibre entre nos valeurs et nos actions, l’action du temps et la reconquête perpétuelle de notre liberté.

Programmation estivale « Les dimanches au jardin » soutenue par la DRAC Île-de-France et le département des Yvelines.

Plus d’informations : https://www.maison-triolet-aragon.com/dimanches-au-jardin-26

Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France http://www.maison-triolet-aragon.com http://facebook.com/maisontrioletaragon [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/7-samourais-spectacle-hip-hop-poesie »}] [{« link »: « https://www.maison-triolet-aragon.com/dimanches-au-jardin-26 »}] Au coeur d’un parc de 5 hectares, le moulin de Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa Triolet et d’Aragon. Ce moulin de la fin du XIIe siècle fut souvent le décor et la source d’inspiration des écrits du couple. C’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française.

Ouvert tous les après-midis de février à novembre de 14h à 18h, des visites guidées des appartements sont organisées à 16h en semaine et tout au long de l’après-midis les week-ends et jours fériés.

Des expositions (peinture, sculpture, photographie) ainsi que des rencontres et des spectacles musicaux y ont lieu toute l’année.

spectacle Hip Hop & poésie par la Compagnie Version 14

©Cie Version 14