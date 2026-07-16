KAKAMÜ, des Inséparables Piou-Piou, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Informations pratiques

KAKAMÜ, des Inséparables Piou-Piou Dimanche 30 août, 17h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Pour l’occasion, la visite du jardin de sculptures est gratuite et la visite commentée de la Maison du couple d’écrivains est proposée en tarif réduit : https://www.billetweb.fr/visite-commentee-appartement-musee-visite-libre-parc-et-expositions4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

KAKAMÜ raconte l’histoire d’un petit lapin hypersensible qui décide de quitter sa maison pour affronter ses peurs. À travers des planètes étranges et musicales, il rencontre des êtres singuliers, reçoit des sons et des émotions, et apprend à transformer sa fragilité en force. Chaque étape le rend plus lumineux, plus musical, jusqu’à ce qu’il devienne… lui-même

Projet accompagné par RAMDAM dans le cadre du dépot Salles Mômes

Avec le soutien de l’Usine à Chapeaux, la Cartonnerie, Le Silo, MJC Contre Courant. Egalement en tournée des récrées avec l’Espace Django.

Programmation estivale « Les dimanches au jardin » soutenue par la DRAC Île-de-France et le département des Yvelines.

Plus d’informations : https://www.maison-triolet-aragon.com/dimanches-au-jardin-26

Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France http://www.maison-triolet-aragon.com http://facebook.com/maisontrioletaragon [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/kakam-spectacle-jeune-public »}] [{« link »: « https://www.maison-triolet-aragon.com/dimanches-au-jardin-26 »}] Au coeur d’un parc de 5 hectares, le moulin de Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa Triolet et d’Aragon. Ce moulin de la fin du XIIe siècle fut souvent le décor et la source d’inspiration des écrits du couple. C’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française.

Ouvert tous les après-midis de février à novembre de 14h à 18h, des visites guidées des appartements sont organisées à 16h en semaine et tout au long de l’après-midis les week-ends et jours fériés.

Des expositions (peinture, sculpture, photographie) ainsi que des rencontres et des spectacles musicaux y ont lieu toute l’année.

spectacle musical jeune public