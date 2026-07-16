Visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon 19 et 20 septembre Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Visite guidée gratuite de 30 minutes. La réservation est obligatoire. 8 créneaux de visite de 14h15 à 17h45 le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le weekend du 19 et 20 septembre 2026 de 14h à 18h, venez découvrir la maison du couple d’écrivains à travers une visite commentée gratuite de 30 minutes. À travers les objets et la lecture de textes, votre guide fera revivre l’époque du couple, leur quotidien et leurs œuvres.

Au coeur d’un parc de 6 hectares, le moulin de Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa Triolet et d’Aragon. En 1951, Aragon et Elsa Triolet acquièrent cet ancien moulin du XIIème siècle bordé par la Rémarde, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Source d’inspiration, cette maison est le lieu où ils viennent écrire, rêver, partager de beaux moments avec mille amis. C’est ici qu’ils écrivirent parmi les plus belles pages de la littérature française.

Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412015 http://www.maison-triolet-aragon.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 41 20 15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-commentee-appartement-musee-visite-libre-parc-et-expositions4 »}] L’ancien moulin de Villeneuve où Elsa Triolet et Louis Aragon travaillèrent à certains de leurs plus fameux ouvrages et où ils sont enterrés, constitue un lieu de mémoire littéraire et artistique, singulier. Parking gratuit voitures et vélos en face de la Maison​.

Visite commentée

©MTA