72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Théâtre du Cloître Bellac

Bellac

72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations]

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

Le 72e Festival National de Bellac [Festival des émancipations] poursuit ses propositions artistiques, citoyennes et festives, en associant débats, recherche, arts et fête populaire dans les plus beaux endroits de la cité. .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

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English : 72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations]

L’événement 72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Bellac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin