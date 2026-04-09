72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Théâtre du Cloître Bellac
72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Théâtre du Cloître Bellac mercredi 1 juillet 2026.
Bellac
72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations]
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-01
Le 72e Festival National de Bellac [Festival des émancipations] poursuit ses propositions artistiques, citoyennes et festives, en associant débats, recherche, arts et fête populaire dans les plus beaux endroits de la cité. .
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr
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English : 72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations]
L’événement 72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Bellac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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