Dear Jason, dear Andrew Théâtre du Cloître Bellac

Bellac

Dear Jason, dear Andrew

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Dear Jason, dear Andrew raconte ce qui, depuis sept ans, lie Sébastien à Sleaford Mods, duo post-punk-électro contemporain de Nottingham, composé de Jason Williamson au chant et d’Andrew Fearn à la musique. C’est le récit d’un fan, de sa relation à ses idoles et de l’impact de ce groupe sur sa vie.

A retrouver au Théâtre du Cloître lors du 72e Festival National de Bellac ! .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

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English : Dear Jason, dear Andrew

L’événement Dear Jason, dear Andrew Bellac a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin