Dear Jason, dear Andrew Théâtre du Cloître Bellac
Dear Jason, dear Andrew Théâtre du Cloître Bellac mercredi 1 juillet 2026.
Bellac
Dear Jason, dear Andrew
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Dear Jason, dear Andrew raconte ce qui, depuis sept ans, lie Sébastien à Sleaford Mods, duo post-punk-électro contemporain de Nottingham, composé de Jason Williamson au chant et d’Andrew Fearn à la musique. C’est le récit d’un fan, de sa relation à ses idoles et de l’impact de ce groupe sur sa vie.
A retrouver au Théâtre du Cloître lors du 72e Festival National de Bellac ! .
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr
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English : Dear Jason, dear Andrew
L’événement Dear Jason, dear Andrew Bellac a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin
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