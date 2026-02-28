Ciné-débat autour du film Elise sous emprise Cinéma Le Lux Bellac

Bellac

Ciné-débat autour du film Elise sous emprise

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Projection du film Elise sous emprise et débat en présence d’une psychologue de l’association Ecoute et Soutien. .

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19

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English : Ciné-débat autour du film Elise sous emprise

L’événement Ciné-débat autour du film Elise sous emprise Bellac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin