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72ème fête de l’agriculture Richebourg

72ème fête de l’agriculture Richebourg

72ème fête de l’agriculture Richebourg dimanche 23 août 2026.

Adresse : Richebourg

Ville : 52120 Richebourg

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Richebourg

72ème fête de l’agriculture

Richebourg Richebourg Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Tout public
Les JA Arc-en-Barrois et Jaction 52 vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle à l’occasion de la Fête de l’Agriculture

Au programme
Animations pour petits et grands, découverte du monde agricole, activités et ambiance conviviale, menu 100 % local pour régaler vos papilles !
Une journée festive, gourmande et pleine de bonne humeur !   .

Richebourg Richebourg 52120 Haute-Marne Grand Est   jaction.hautemarne@gmail.com

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English :

L’événement 72ème fête de l’agriculture Richebourg a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts

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