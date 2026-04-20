Richebourg

72ème fête de l’agriculture

Richebourg Richebourg Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tout public

Les JA Arc-en-Barrois et Jaction 52 vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle à l’occasion de la Fête de l’Agriculture

Au programme

Animations pour petits et grands, découverte du monde agricole, activités et ambiance conviviale, menu 100 % local pour régaler vos papilles !

Une journée festive, gourmande et pleine de bonne humeur ! .

Richebourg Richebourg 52120 Haute-Marne Grand Est jaction.hautemarne@gmail.com

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English :

L’événement 72ème fête de l’agriculture Richebourg a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts