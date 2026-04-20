72ème fête de l’agriculture Richebourg
72ème fête de l’agriculture Richebourg dimanche 23 août 2026.
Richebourg
72ème fête de l’agriculture
Richebourg Richebourg Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Tout public
Les JA Arc-en-Barrois et Jaction 52 vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle à l’occasion de la Fête de l’Agriculture
Au programme
Animations pour petits et grands, découverte du monde agricole, activités et ambiance conviviale, menu 100 % local pour régaler vos papilles !
Une journée festive, gourmande et pleine de bonne humeur ! .
Richebourg Richebourg 52120 Haute-Marne Grand Est jaction.hautemarne@gmail.com
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English :
L’événement 72ème fête de l’agriculture Richebourg a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts
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