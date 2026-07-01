Découverte de la maquette de la villa gallo-romaine de Richebourg, Château de Richebourg et motte castrale, Richebourg

Informations pratiques

Découverte de la maquette de la villa gallo-romaine de Richebourg 18 – 20 septembre Château de Richebourg et motte castrale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la maquette de la villa gallo-romaine de Richebourg exceptionnellement prêtée par Seine-Yvelines Archéologie à l’occasion des journées du patrimoine sur le thème du Patrimoine en péril.

La maquette a été réalisée en 2004 par M.Jean-Pierre Chatillon. Elle reconstitue la villa gallo-romaine découverte en 1987 par M. Jean-Claude Chatain, président du Club Histoire et Archéologie de Richebourg.

À partir de 1994, les fouilles menées sous la direction de l’archéologue Yvan Barrat ont permis de se faire une idée précise de l’organisation des bâtiments et du jardin et de restituer à travers cette maquette un programme architectural d’envergure datant du Ier siècle de notre ère.

Cet ensemble comprend:

– Une vaste résidence bordée en façade d’une galerie à colonnades et agrémetée de pavillons de bain faisant face, au delà d’un jardin arboré, à un important bâtiment agricole surmonté d’une tour grenier pour stocker les céréales.

-Un des rares jardins d’Europe à avoir pu être entièrement reconstitué grâce à la présence de 150 pots perforés servant au repiquage d’arbres ou d’arbustes. L’analyse des pollens contenus dans les sédiments des pots a permis de retrouver leurs essences (Lilas,mélèze, cèdres, et probablement oliviers).

Des photos des fouilles, des objets découverts sur le site et des films permettront d’illustrer la visite.

Château de Richebourg et motte castrale Château de Richebourg, Place du Château 78550 Richebourg Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 http://fondationmallet.fr Château privé appartenant à la Fondation Mallet. Château de l’Antiquité à nos jours, origine du village: motte féodale (Xe-XIe siècle), château style Louis XII fin gothique et début Renaissance (XVIe siècle), pigeonnier et fortifications. Évolution de l’architecture et rôle du château féodal jusqu’à nos jours. SNCF gare Tacoignières-Richebourg à 3 kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse ou voiture individuelle))

Visite commentée

© cd78-service archéologie (Seine Yvelines Archéologie)