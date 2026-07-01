Visite guidée de l’extérieur du château et de la motte castrale de Richebourg, Château de Richebourg et motte castrale, Richebourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’extérieur du château et de la motte castrale de Richebourg 19 et 20 septembre Château de Richebourg et motte castrale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette visite commentée permettra de découvrir l’extérieur du château de Richebourg, propriété privée appartenant à la Fondation Mallet, ainsi que les traces de sa motte féodale encore visibles dans le parc.

De style Louis XII, entre gothique tardif et début de la Renaissance, le château conserve notamment un pigeonnier et des éléments de fortification. La visite retracera l’histoire du site, de l’Antiquité à nos jours, en évoquant son rôle dans la naissance du village, l’évolution de son architecture et la place du château féodal dans l’organisation du territoire.

Château de Richebourg et motte castrale Château de Richebourg, Place du Château 78550 Richebourg Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 http://fondationmallet.fr Château privé appartenant à la Fondation Mallet. Château de l’Antiquité à nos jours, origine du village: motte féodale (Xe-XIe siècle), château style Louis XII fin gothique et début Renaissance (XVIe siècle), pigeonnier et fortifications. Évolution de l’architecture et rôle du château féodal jusqu’à nos jours. SNCF gare Tacoignières-Richebourg à 3 kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse ou voiture individuelle))

Visite commentée

collection Mairie de Richebourg