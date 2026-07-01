Visite commentée de l’église Saint-Georges de Richebourg, Eglise Saint-Georges de Richebourg, Richebourg

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Georges de Richebourg 19 et 20 septembre Eglise Saint-Georges de Richebourg Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette visite commentée permettra de découvrir une église mêlant les styles roman, gothique flamboyant et Renaissance, du XIe au XVIe siècle. L’édifice conserve notamment une nef romane lambrissée en bois avec poutres sculptées, un grand transept gothique, un chœur voûté d’ogives, une abside polygonale, des clefs de voûte sculptées, des fenêtres flamboyantes et des vitraux classés.

Le parcours mettra également en valeur les nombreux autels, lambris, statues et tableaux classés, datés du XVIe au XVIIIe siècle. À l’extérieur, les visiteurs pourront observer le clocher à flèche centrale, les portails Renaissance et XVIIe, les gargouilles monumentales ainsi que d’anciens graffitis datant du XVe au XVIIIe siècle.

Eglise Saint-Georges de Richebourg rue Saint-Georges Richebourg 78550 Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

Mairie de Richebourg 78550 RICHEBOURG