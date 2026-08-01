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AGENDA · Bavay

79ème Grand Prix de Bavay Bavay

dimanche 23 août 2026 · Bavay

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
59570 Bavay
Département
Nord
Tarif

Bavay

79ème Grand Prix de Bavay

Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

79ème prix de Bavay
  .

Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 6 58 73 69 68 

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English :

79th Bavay Prize

L’événement 79ème Grand Prix de Bavay Bavay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Avesnois

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