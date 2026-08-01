AGENDA · Bavay
79ème Grand Prix de Bavay Bavay
dimanche 23 août 2026 · Bavay
Informations pratiques
Bavay
79ème Grand Prix de Bavay
Bavay Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
79ème prix de Bavay
.
Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 6 58 73 69 68
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English :
79th Bavay Prize
L’événement 79ème Grand Prix de Bavay Bavay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Avesnois
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