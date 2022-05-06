7ème édition de la Vital’Oise ! Pierrefonds

Pierrefonds

7ème édition de la Vital’Oise !

1 Allée des Tilleuls Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association pétrifontaine Vital’Marche oragnise pour la septième année consécutive la Vital’Oise, une randonnée pouvant se faire sur trois parcours de kilométrages différents.

Les trois parcours (de 8, 14 ou 20 kms) vous feront découvrir ou redécouvrir la forêt domaniale de Compiègne et les environs de notre Château de Pierrefonds si réputé. Un ravitaillement sera offert sur tous les parcours.

Cette manifestation se veut conviviale et ouverte à tous adultes comme enfants, randonneurs & marcheurs nordiques, occasionnels ou réguliers, licenciés ou non !

Pour préserver l’environnement, chacun apportera son gobelet !

Un cadeau sera offert à chaque participant.

Une tombola sera organisée et une restauration sur place sera à votre disposition.

L’association pétrifontaine Vital’Marche oragnise pour la septième année consécutive la Vital’Oise, une randonnée pouvant se faire sur trois parcours de kilométrages différents.

Les trois parcours (de 8, 14 ou 20 kms) vous feront découvrir ou redécouvrir la forêt domaniale de Compiègne et les environs de notre Château de Pierrefonds si réputé. Un ravitaillement sera offert sur tous les parcours.

Cette manifestation se veut conviviale et ouverte à tous adultes comme enfants, randonneurs & marcheurs nordiques, occasionnels ou réguliers, licenciés ou non !

Pour préserver l’environnement, chacun apportera son gobelet !

Un cadeau sera offert à chaque participant.

Une tombola sera organisée et une restauration sur place sera à votre disposition. .

1 Allée des Tilleuls Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 33 35 54 25 vitaloise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the seventh year running, the Petrifontaine Vital’Marche association is organizing the Vital’Oise, a hike that can be done over three different distances.

The three routes (8, 14 or 20 kms) will enable you to discover or rediscover the state forest of Compiègne and the surroundings of our famous Château de Pierrefonds. Refreshments will be provided on all routes.

This friendly event is open to all: adults and children, hikers and Nordic walkers, occasional or regular, licensed or not!

To protect the environment, everyone should bring their own cup!

A gift will be offered to each participant.

A tombola will be organized and on-site catering will be available.

L’événement 7ème édition de la Vital’Oise ! Pierrefonds a été mis à jour le 2022-05-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme