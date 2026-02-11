L’Enceinte Festival Pierrefonds

L’Enceinte Festival

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Depuis 2020, l’objectif de l’association est de créer un festival.

C’est ainsi que l’association L’Enceinte s’attache à faire vibrer notre territoire par la musique, la culture, la convivialité et pas de nombreux projets.

Née de l’envie de rassembler — petits et grands — autour de moments partagés au bord du lac de Pierrefonds, L’Enceinte a d’abord organisé des Guinguettes des soirées festives, musicales, ouvertes à toutes et tous, mêlant musique, restauration, jeux et bonne humeur.

Notre rêve depuis le départ était de créer un festival unique sur notre territoire. C’est notamment grâce aux guinguettes et à l’engagement grandissant de notre communauté que ce rêve a pu se concrétiser la première édition de L’Enceinte Festival, qui s’est tenue les 29 & 30 août 2025, a réuni plus de 3000 personnes, prouvant que la culture, le lien et la fête collective ont un bel avenir ici !

Notre ambition aujourd’hui ? Continuer à mêler festival, convivialité, engagement associatif et dynamique locale — avec l’objectif de faire rayonner la culture, de tisser des liens, et de bâtir un projet partagé.

Alors en route pour la seconde édition qui aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2026 avec des noms déjà dévoilés

– Le trio parisien Ditter proposera une pop énergique et engagée

– Jasmine not Jafar livrera un set techno live aux influences électroniques marquées

– Le duo Frizzy P & Mr Cole donnera une touche trip-hop aux accords Jazzy

– Arkange, étoile montante de l’électro-pop française enflammera la scène

A.A SARL apportera sa pop matinée de rap.

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 30 17 41 20 lenceinte.communication@gmail.com

English :

Since 2020, the association?s objective has been to create a festival.

The L’Enceinte association is committed to bringing music, culture and conviviality to our region, through a wide range of projects.

L’Enceinte was born out of a desire to bring people of all ages together to share moments on the shores of Lac de Pierrefonds, and began by organizing Guinguettes: festive, musical evenings open to all, combining music, food, games and good cheer.

Our dream from the outset was to create a unique festival in our region. It was thanks to the Guinguettes and the growing commitment of our community that this dream became a reality: the first edition of L?Enceinte Festival, held on August 29 & 30, 2025, drew over 3,000 people, proving that culture, togetherness and collective celebration have a bright future here!

Our ambition today? To continue to combine festival, conviviality, community involvement and local dynamism? with the aim of promoting culture, forging links and building a shared project.

So let’s get ready for the second edition, which will take place on July 3, 4 and 5, 2026, with the names already revealed:

– The Parisian trio Ditter will offer energetic, committed pop

– Jasmine not Jafar will deliver a live techno set with strong electronic influences

– The duo Frizzy P & Mr Cole will give a trip-hop touch to Jazzy chords

– Arkange, rising star of French electro-pop, will set the stage alight

A.A SARL bring their rap-infused pop.

