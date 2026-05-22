Pierrefonds

La Sestina

2 Chemin Eglise Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Comme à son habitude, le chœur de chambre mêle répertoire baroque et contemporain, en proposant aux côtés de motets et madrigaux de Monteverdi, des oeuvres sacrées du compositeur norvégien Olà Gjeilo.

Direction Valérie Thuleau et Jean-Marcel Kipfer,

Virginal Alice Poncet,

Viole de gambe Alix Tapie,

Euphonium Louis Rohmer.

Entrée libre durée 1h15

Concert dans le cadre des 40 ans de l’Atelier musical.

Comme à son habitude, le chœur de chambre mêle répertoire baroque et contemporain, en proposant aux côtés de motets et madrigaux de Monteverdi, des oeuvres sacrées du compositeur norvégien Olà Gjeilo.

Direction Valérie Thuleau et Jean-Marcel Kipfer,

Virginal Alice Poncet,

Viole de gambe Alix Tapie,

Euphonium Louis Rohmer.

Entrée libre durée 1h15

Concert dans le cadre des 40 ans de l’Atelier musical. .

2 Chemin Eglise Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 06 01 contact@atellier-musical-oise.fr

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English :

As usual, the chamber choir mixes Baroque and contemporary repertoire, offering alongside Monteverdi motets and madrigals, sacred works by Norwegian composer Olà Gjeilo.

Conducted by Valérie Thuleau and Jean-Marcel Kipfer,

Virginal Alice Poncet,

Viola de gambe Alix Tapie,

Euphonium Louis Rohmer.

Free admission ? duration 1h15

Concert celebrating the 40th anniversary of the Atelier musical.

L’événement La Sestina Pierrefonds a été mis à jour le 2026-05-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme