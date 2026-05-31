La Sestina, Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60), Pierrefonds
La Sestina, Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60), Pierrefonds dimanche 21 juin 2026.
La Sestina Dimanche 21 juin, 17h30 Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60) Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Concert du chœur de chambre de l’Atelier musical
Quand se mêlent répertoire baroque et contemporain…
La Sestina – Claudio Monteverdi
Ave generosa, Serenity, Tota pulchra es, Ubi caritas, Northern lights, Unicornis captivatur – Ola Gjeilo
Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60) Rue de l’église 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France
Concert du chœur de chambre de l’Atelier musical
©Léa Martin
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