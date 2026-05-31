La Sestina, Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60), Pierrefonds

La Sestina Dimanche 21 juin, 17h30 Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60) Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Concert du chœur de chambre de l’Atelier musical

Quand se mêlent répertoire baroque et contemporain…

La Sestina – Claudio Monteverdi

Ave generosa, Serenity, Tota pulchra es, Ubi caritas, Northern lights, Unicornis captivatur – Ola Gjeilo

Eglise Saint-Sulpice – Pierrefonds (60) Rue de l’église 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France

Concert du chœur de chambre de l’Atelier musical

©Léa Martin