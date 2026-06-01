Pierrefonds

Balade contée avec l’association Bols d’air

Pierrefonds Oise

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Solène Niess de la compagnie La Cahute nous contera des histoires Au bord de la forêt lors d’une balade en forêt, marche d’1h environ et contes d’1h environ. Ensuite nous partagerons un pique-nique au siège social de l’association à Palesne. Merci d’apporter des petits plats salés et sucrés maison et boisson si vous le désirez à déguster ensemble.

Au bord de la forêt piste les métamorphoses. On y trouve des ours, un renard, un chasseur, des enfants et une femme-sanglier. Ils se suivent dans la forêt et dans nos imaginaires pour y laisser leurs traces. Au fil des histoires, ils se croisent et parfois se rencontrent. Chacun s’en trouve changé, voire transformé. Avec les histoires, on se promène dans les interstices entre l’humain, l’animal et le végétal jusqu’à aller au cœur de la forêt.

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire.

Solène Niess de la compagnie La Cahute nous contera des histoires Au bord de la forêt lors d’une balade en forêt, marche d’1h environ et contes d’1h environ. Ensuite nous partagerons un pique-nique au siège social de l’association à Palesne. Merci d’apporter des petits plats salés et sucrés maison et boisson si vous le désirez à déguster ensemble.

Au bord de la forêt piste les métamorphoses. On y trouve des ours, un renard, un chasseur, des enfants et une femme-sanglier. Ils se suivent dans la forêt et dans nos imaginaires pour y laisser leurs traces. Au fil des histoires, ils se croisent et parfois se rencontrent. Chacun s’en trouve changé, voire transformé. Avec les histoires, on se promène dans les interstices entre l’humain, l’animal et le végétal jusqu’à aller au cœur de la forêt.

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire. .

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@bolsdair.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solène Niess from the La Cahute company will tell us stories Au bord de la forêt during a walk in the forest, lasting about 1 hour, followed by 1 hour of storytelling. Afterwards, we’ll share a picnic at the association’s headquarters in Palesne. Please bring your homemade sweet and savoury dishes, and a drink if you like, to enjoy together.

At the edge of the forest follows the trail of metamorphosis. There are bears, a fox, a hunter, children and a boar-woman. They follow each other through the forest and into our imaginations, leaving their mark. As the stories unfold, they cross paths and sometimes even meet. Each one is changed, even transformed. The stories take us into the interstices between the human, the animal and the vegetable, until we reach the heart of the forest.

Ages 6 and up.

Reservations required.

L’événement Balade contée avec l’association Bols d’air Pierrefonds a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme