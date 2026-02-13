Au rythme de la forêt !

1 Place de L Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-07 2026-08-29

Lors de cette visite de sylvothérapie, vous êtes invité à une marche douce ponctuée d’ateliers sensoriels et d’exercices de respiration, pensés pour ralentir, relâcher les tensions et éveiller les sens.

Ces activités, adaptées par Doriane aux adultes et aux enfants, favorisent la détente, la relaxation et la reconnexion au moment présent.

Guidée par la présence apaisante des arbres, cette expérience favorise la détente et la reconnexion à soi, en s’appuyant sur les bienfaits naturels de la forêt.

Un moment pour se poser, respirer pleinement et revenir à l’essentiel, le temps d’un instant.

1 Place de L Hôtel de Ville Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

English :

During this sylvotherapy tour, you are invited to take a gentle walk punctuated by sensory workshops and breathing exercises designed to slow down, release tension and awaken the senses.

These activities, adapted by Doriane for adults and children alike, promote relaxation and reconnection with the present moment.

Guided by the soothing presence of trees, this experience encourages relaxation and reconnection with oneself, drawing on the natural benefits of the forest.

A moment to pause, breathe deeply and get back to basics.

L’événement Au rythme de la forêt ! Pierrefonds a été mis à jour le 2026-02-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme