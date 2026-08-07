7ème Salon Tech-Châtaigne Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
7ème Salon Tech-Châtaigne
28 route de La Faye Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Véritable rendez-vous de référence à l’échelle nationale, cet événement contribue activement au rayonnement de la filière châtaigne ainsi qu’à la valorisation et à l’attractivité de notre territoire. Fort du succès des éditions précédentes, le salon rassemble plus de 1 000 visiteurs, ainsi que de nombreux exposants, professionnels et partenaires autour des enjeux techniques, économiques et des savoir-faire locaux. .
28 route de La Faye Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine syndicat.chataignelimousin@gmail.com
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English : 7ème Salon Tech-Châtaigne
L’événement 7ème Salon Tech-Châtaigne Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays de Saint-Yrieix
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