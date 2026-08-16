Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 11 septembre 2026 · Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche
Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Profitez d’une soirée pour tout connaître des propositions 2026-2027 du Centre culturel J-P-Fabrègue mais aussi de la Médiathèque, du Musée d’Art et d’Histoire et de la Micro-Folie. L’occasion de profiter d’un temps convivial et d’échanger avec celles et ceux qui œuvrent en coulisses pour vous proposer des temps culturels toujours plus variés et accessibles !
Au programme
– Présentation en salle
– Jeu interactif et lots à gagner (préparez vos téléphones portables !)
– Verre de l’amitié et grignotages + Réservations et achats de places pour la saison 2026/2027 .
Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche
L’événement Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin
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