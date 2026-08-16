Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Profitez d’une soirée pour tout connaître des propositions 2026-2027 du Centre culturel J-P-Fabrègue mais aussi de la Médiathèque, du Musée d’Art et d’Histoire et de la Micro-Folie. L’occasion de profiter d’un temps convivial et d’échanger avec celles et ceux qui œuvrent en coulisses pour vous proposer des temps culturels toujours plus variés et accessibles !

Au programme

– Présentation en salle

– Jeu interactif et lots à gagner (préparez vos téléphones portables !)

– Verre de l’amitié et grignotages + Réservations et achats de places pour la saison 2026/2027 .

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche

L’événement Soirée présentation saison culturelle 2026-2027 Ville de Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin