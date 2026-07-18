Séance VR Ecosphère / Forest chill Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 18 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Séance VR Ecosphère / Forest chill
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Puisez dans la magie de la réalité virtuelle et retrouvez-vous au milieu d’une forêt paisible, où les soucis de tous les jours disparaissent au milieu des murmures de la nature. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance VR Ecosphère / Forest chill
L’événement Séance VR Ecosphère / Forest chill Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- 21ème Salon International de l’Aquarelle de Saint-Yrieix-La-Perche Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche 18 juillet 2026
- 12ème Gala d’Eveil en accordéon Salle des congrès Saint-Yrieix-la-Perche 18 juillet 2026
- Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Lieu-dit Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche 20 juillet 2026
- Connaître son territoire, bâtiment de la communauté de communes du Pays de ST YRIEIX LA PERCHEcsaint yrieix la perche, Saint-Yrieix-la-Perche 21 juillet 2026
- connaitre son territoire, Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Saint-Yrieix-la-Perche 21 juillet 2026