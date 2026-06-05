Festival Musical de Saint-Yrieix Trio Aredius Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Trio Aredius

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Ils n’ont pas 20 ans et leur virtuosité est déjà éclatante. Cette année, les jeunes talents invités au Festival sont trois jeunes Britanniques engagés dans un cursus d’excellence à la Guildhall School of Music and Dance de Londres où ils terminent leur première année. Nous entendrons la violoncelliste anglaise Amelia Jack, le pianiste gallois Raphael James et la violoniste franco-anglaise Nell Boisseau. Passionnés de musique de chambre, ils forment le trio Aredius et reçoivent le coaching de Levon Chilingirian et Caroline Palmer. Encadré par le lyrisme tchèque de Suk et l’humour de Chostakovitch, leur programme présente deux œuvres emblématiques du répertoire des trios avec piano. .

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Musical de Saint-Yrieix Trio Aredius

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Trio Aredius Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix