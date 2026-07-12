Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 1 août 2026 · Château de la Brégère · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble
Château de la Brégère 10 Route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Marionnettes d’argile éphémères et faites à la main. L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des marionnettes d’argile. De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture. Ce théâtre de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci.
Repli au centre culturel Fabrègue en cas d’intempéries. .
Château de la Brégère 10 Route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble
L’événement Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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