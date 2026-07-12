Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble

Château de la Brégère 10 Route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Marionnettes d’argile éphémères et faites à la main. L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des marionnettes d’argile. De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture. Ce théâtre de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci.

Repli au centre culturel Fabrègue en cas d’intempéries. .

Château de la Brégère 10 Route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble

L’événement Spectacle Prise de Terre Cie Le Poisson Soluble Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin