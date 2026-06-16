Atelier du samedi Peinture à la terre et aux épices façon rupestre Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche
Atelier du samedi Peinture à la terre et aux épices façon rupestre Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche samedi 1 août 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Atelier du samedi Peinture à la terre et aux épices façon rupestre
Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Atelier Peinture à la terre et aux épices façon rupestre. Dessin animalier et peinture. .
Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Atelier du samedi Peinture à la terre et aux épices façon rupestre
L’événement Atelier du samedi Peinture à la terre et aux épices façon rupestre Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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