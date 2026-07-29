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Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 2 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23

Soirée guinguette avec un diner-concert avec Christian Roche, accordéoniste.   .

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 69 06  restaurantlesfranglais@gmail.com

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English : Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche

L’événement Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix

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