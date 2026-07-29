Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 2 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche
21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-16 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23
Soirée guinguette avec un diner-concert avec Christian Roche, accordéoniste. .
21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 69 06 restaurantlesfranglais@gmail.com
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English : Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche
L’événement Les Franglais by Château de Gâteaux Soirée guinguette avec Chirstian Roche Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix
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