Parcours par cœur thème Ecritures Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Parcours par cœur thème Ecritures
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Depuis la Bible jusqu’à l’entreprise Fabrègue, Saint-Yrieix est une terre d’écriture. De sa naissance à son développement numérique, découvrez l’écriture sous toutes ses coutures. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours par cœur thème Ecritures
L’événement Parcours par cœur thème Ecritures Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Lou Gabissou Atelier autour de la Nature Saint-Yrieix-la-Perche 15 juillet 2026
- Atelier Magnets fleuris Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche 15 juillet 2026
- Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5) Saint-Yrieix-la-Perche 16 juillet 2026
- Marché festif de Saint-Yrieix 2026 Saint-Yrieix-la-Perche 16 juillet 2026
- Les petits orpailleurs Saint-Yrieix-la-Perche 17 juillet 2026