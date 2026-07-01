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AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Séance VR Voyages à travers les forêts du monde Saint-Yrieix-la-Perche

mardi 21 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Séance VR Voyages à travers les forêts du monde

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

A partir d’une sélection de films de Youtube VR, perdez-vous dans l’immensité des forêts des cinq continents.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 

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English : Séance VR Voyages à travers les forêts du monde

L’événement Séance VR Voyages à travers les forêts du monde Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin

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