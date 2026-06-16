Concert caravane à musique Valentin Vander Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Valentin Vander Saint-Yrieix-la-Perche mardi 21 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Valentin Vander
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Accueilli durant l’été 2021, Valentin Vander revient pour une nouvelle caravane avec son dernier album La Consolante.
Ce chanteur, associé au groupe des Goguettes en trio mais à quatre, mène en parallèle une carrière solo et partagera ses nouvelles créations. Après son précédent album Mon étrangère, il offre un véritable voyage musical empreint de douceur, de mélancolie et de résilience avec ce nouvel album qui évoque la quête universelle du réconfort dans un monde chaque jour plus instable. .
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Concert caravane à musique Valentin Vander
L’événement Concert caravane à musique Valentin Vander Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin
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