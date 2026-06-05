Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Chedal-Candela Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Chedal-Candela

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Tous deux formés au conservatoire National Supérieur de Paris, Thomas et Etienne nous proposent une aventure musicale à travers les styles, les époques, les univers, les continents … C’est le fruit d’une collaboration artistique de plusieurs années qui réunit ici deux instruments aux sonorités évocatrices des musiques populaires.

Dans leur programme Abanico (l’éventail) ils nous emmènent en voyage, de l’Espagne aux faubourgs de Buenos Aires, en passant par les Balkans et le Maghreb.

Un voyage fait de ballades et de danses au fil du temps, au fil du vent. .

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Chedal-Candela

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Chedal-Candela Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix