Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’ensemble Chandana and the Dancer’s Guild présentera des danses folkloriques du Sri Lanka. La troupe, forte de ses 30 années d’expérience, s’est produite dans près de 74 pays. Composé d’une trentaine de danseurs, chanteurs et musiciens, l’ensemble vous promet un voyage rythmé et haut en couleurs au coeur de la tradition sri-lankaise. .

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

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English : Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens

L’événement Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix