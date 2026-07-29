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Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

vendredi 31 juillet 2026 · Villa Sport · Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Villa Sport
Adresse
Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’ensemble Chandana and the Dancer’s Guild présentera des danses folkloriques du Sri Lanka. La troupe, forte de ses 30 années d’expérience, s’est produite dans près de 74 pays. Composé d’une trentaine de danseurs, chanteurs et musiciens, l’ensemble vous promet un voyage rythmé et haut en couleurs au coeur de la tradition sri-lankaise.   .

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88 

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English : Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens

L’événement Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

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