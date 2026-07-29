Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 31 juillet 2026 · Villa Sport · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens
Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’ensemble Chandana and the Dancer’s Guild présentera des danses folkloriques du Sri Lanka. La troupe, forte de ses 30 années d’expérience, s’est produite dans près de 74 pays. Composé d’une trentaine de danseurs, chanteurs et musiciens, l’ensemble vous promet un voyage rythmé et haut en couleurs au coeur de la tradition sri-lankaise. .
Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
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English : Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens
L’événement Spectacle du Sri Lanka en avant-première du Festival de Confolens Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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