Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Docu Gardiens de la forêt Canada, la voie des ancêtres (3/5)

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Docu Gardiens de la forêt Canada, la voie des ancêtres (3/5) .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Docu Gardiens de la forêt Canada, la voie des ancêtres (3/5)

L’événement Docu Gardiens de la forêt Canada, la voie des ancêtres (3/5) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin