Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Visite Chasse au trésor à Marcognac

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 16:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Après une découverte des anciennes carrières de kaolin de Marcognac, site classé Monument Historique, témoin rare de l’archéologie industrielle en Limousin, lors d’une visite sous forme de chasse au trésor, les enfants participeront à un atelier créatif plein de surprises. .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com

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English : Visite Chasse au trésor à Marcognac

L’événement Visite Chasse au trésor à Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix