Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Vide-grenier

Place de la Nation Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour ce vide-grenier annuel, de nombreux stands sont installés tout autour de la place de la Nation. .

Place de la Nation Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 05 13

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix