AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche
Vide-grenier Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 1 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Vide-grenier
Place de la Nation Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour ce vide-grenier annuel, de nombreux stands sont installés tout autour de la place de la Nation. .
Place de la Nation Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 05 13
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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