Saint-Yrieix-la-Perche

Concert caravane à musique Pink Airplane

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Une guitare, deux voix, des percussions, de la poésie et de l’humour, voici ce que proposent le duo polyvalent composé par Mathilde et Sam.

Ils se promenent dans le répertoire français, entre les standards de Piaf, Gainsbourg ou Brel et leurs trouvailles plus fraîches Boogaerts, Rose Marie Standley, Oriane Lacaille… Simplicité, énergie, cohésion et partage, Pink Airplane, vous donnera l’envie de danser et de chanter ! .

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Concert caravane à musique Pink Airplane

L’événement Concert caravane à musique Pink Airplane Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin