Cité médiévale de Saint-Yrieix Visite guidée et contes Office de Tourisme de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche
Cité médiévale de Saint-Yrieix Visite guidée et contes Office de Tourisme de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 3 septembre 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Cité médiévale de Saint-Yrieix Visite guidée et contes
Office de Tourisme de Saint-Yrieix 6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:30:00
fin : 2026-09-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Découvrez l’histoire de la cité médiévale de Saint-Yrieix, à travers ses ruelles et ses bâtiments emblématiques tels que la Tour du Plô ou la Collégiale. Une visite guidée rythmée par les contes de Marie-Christine Guillaume pour une expérience vivante et originale. .
Office de Tourisme de Saint-Yrieix 6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : Cité médiévale de Saint-Yrieix Visite guidée et contes
L’événement Cité médiévale de Saint-Yrieix Visite guidée et contes Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
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