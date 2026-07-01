7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA PLACE DE LA GARE Fos
samedi 18 juillet 2026 · PLACE DE LA GARE · Fos
Informations pratiques
Fos
7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA
PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.
En ouverture de notre Semaine des arts, rendez-vous pour ce moment convivial !
Menu Apéritif, vin
Melon-Jambon
Paëlla
Dessert, café
Pensez à apporter vos couverts !
Réservation obligatoire au 06 11 42 31 47 avant le 15 juillet 20 .
PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com
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English :
The Arts in Occitania and Val d’Aran—Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.
L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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