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AGENDA · Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA PLACE DE LA GARE Fos

samedi 18 juillet 2026 · PLACE DE LA GARE · Fos

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
PLACE DE LA GARE
Adresse
Le village
Ville
31440 Fos
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA

PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.
En ouverture de notre Semaine des arts, rendez-vous pour ce moment convivial !

Menu Apéritif, vin
Melon-Jambon
Paëlla
Dessert, café

Pensez à apporter vos couverts !

Réservation obligatoire au 06 11 42 31 47 avant le 15 juillet 20  .

PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie   lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

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English :

The Arts in Occitania and Val d’Aran—Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.

L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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