7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA PLACE DE LA GARE Fos

samedi 18 juillet 2026 · PLACE DE LA GARE · Fos

Informations pratiques

Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA

PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

En ouverture de notre Semaine des arts, rendez-vous pour ce moment convivial !

Menu Apéritif, vin

Melon-Jambon

Paëlla

Dessert, café

Pensez à apporter vos couverts !

Réservation obligatoire au 06 11 42 31 47 avant le 15 juillet 20 .

PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

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English :

The Arts in Occitania and Val d’Aran—Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.

L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS REPAS PAËLLA Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE