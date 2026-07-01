7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS PLACE DE LA GARE Fos

Informations pratiques

Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS

PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

Soirées concerts

Brassens L’Irlandais samedi 18 juillet, 21h

Mad Company vendredi 24 juillet, 21h

Séverine Bonnin samedi 25 juillet, 21h 10 .

PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

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English :

The Arts in Occitania and Val d’Aran Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.

Evening concerts

L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE