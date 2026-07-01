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AGENDA · Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS PLACE DE LA GARE Fos

samedi 18 juillet 2026 · PLACE DE LA GARE · Fos

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
PLACE DE LA GARE
Adresse
Le village
Ville
31440 Fos
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS

PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

Soirées concerts
Brassens L’Irlandais samedi 18 juillet, 21h

Mad Company vendredi 24 juillet, 21h

Séverine Bonnin samedi 25 juillet, 21h 10  .

PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie   lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

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English :

The Arts in Occitania and Val d’Aran Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.

Evening concerts

L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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