7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS PLACE DE LA GARE Fos
samedi 18 juillet 2026 · PLACE DE LA GARE · Fos
Informations pratiques
Fos
7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS
PLACE DE LA GARE Le village Fos Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25
Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.
Soirées concerts
Brassens L’Irlandais samedi 18 juillet, 21h
Mad Company vendredi 24 juillet, 21h
Séverine Bonnin samedi 25 juillet, 21h 10 .
PLACE DE LA GARE Le village Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com
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English :
The Arts in Occitania and Val d’Aran Art in all its forms takes center stage in the village of Fos for a week.
Evening concerts
L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS SOIRÉES CONCERTS Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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