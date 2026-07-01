7ÈME SEMAINE DES ARTS STAGES ET ATELIERS Le village Fos

Informations pratiques

Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS STAGES ET ATELIERS

Le village DANS LE VILLAGE Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

Découvrez nos stages de 1 à 6 jours, pour tous les niveaux

Stage de bronze, initiation sur 6 jours aux techniques de la sculpture en bronze à la cire perdue avec Bali BILOS TRAORE, bronzier Burkinabé Du 20 au 25 juillet 2026

Stage de modelage, Initiez vous en une journée à l’art du modelage Samedi 25 juillet 2026, de 9h à 18h, avec Marie Penetro (06 11 42 31 47)

Stage de vannerie, Une journée pour apprendre le panier bombé Samedi 25 juillet 2026, de 9h à 18h, avec Maïté Puil

Et aussi des séances d’ initiation le dimanche 26 juillet, de 10 h et 13h

Stage de mosaïque, En 2 heures vous pourrez découvrir le monde coloré de la mosaïque. Vous partez avec votre création réalisée avec des matériaux inattendus ! Le 24 juillet (10-12h et 14-16h) et le 25 juillet (10-12h et 14-17h), avec Alex Reuss, Contacter le 07 85 19 97 85

Et aussi des ateliers d’initiation le 23 et le 26 juillet. Participation libre.

Ateliers créatifs et peinture libre, tous les jours, 10h-12h30 et 15h-18h30 GRATUIT

Ateliers d’écriture avec Christian DAUTEUILLE, le 23 juillet à 14h GRATUIT

Ateliers initiation théâtre « Et si on jouait ensemble ? » avec Monti Vertugo, pour les enfants de plus de 6 ans, le 19 juillet, de 10h30 à 11h30 et le 26 juillet, de 10h30 à 12h Tout public GRATUIT .

Le village DANS LE VILLAGE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Arts in Occitania and Val d’Aran Art in all its forms, in the center of the village of Fos for a week.

Discover our workshops: from 1 to 6 days, for all skill levels

L’événement 7ÈME SEMAINE DES ARTS STAGES ET ATELIERS Fos a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE