Langogne

81ÈME ANNIVERSAIRE COMMÉMORATION 8 MAI 1945

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Anniversaire de la Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 organisé par la Mairie de Langogne avec au programme

11h Office religieux pour les morts de toutes les guerres.

11h45 Discours et dépots de gerbes en présence de La Lyre Langonaise au Monument aux Morts.

Anniversaire de la Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 organisé par la Mairie de Langogne avec au programme

11h Office religieux pour les morts de toutes les guerres.

11h45 Discours et dépots de gerbes en présence de La Lyre Langonaise au Monument aux Morts. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33

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English :

Anniversary of the Commemoration of the Victory of May 8, 1945 organized by the Mairie de Langogne:

11 a.m. Religious service for the dead of all wars.

11:45 am Speeches and wreath-laying in the presence of La Lyre Langonaise at the Monument aux Morts.

L’événement 81ÈME ANNIVERSAIRE COMMÉMORATION 8 MAI 1945 Langogne a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT Langogne