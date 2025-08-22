LAC DE NAUSSAC PROMENADE GERARD SOUCHON Langogne Lozère

LAC DE NAUSSAC PROMENADE GERARD SOUCHON Marche nordique Très facile

LAC DE NAUSSAC PROMENADE GERARD SOUCHON Lac de Naussac 48300 Langogne Lozère Occitanie

Durée : 30 Distance : 1800.0 Tarif :

Balade autour du plan d’eau du Mas d’Armand au Lac de Naussac un parcours de 1,8 km accessible à tous. Des cabanes d’observation vous permettrons d’observer la faune en toute quiétude, des bancs et des tables de pique-nique vous permettrons de faire une pause autour d’un repas ou d’un goûter tiré du sac.

A faire en famille, entre amis, etc.

http://www.ot-langogne.com/ +33 4 66 69 01 38

A 1.8 km walk around the Mas d’Armand lake at Lac de Naussac, accessible to all. You’ll find observation huts where you can watch the wildlife in peace, and benches and picnic tables where you can pause for a meal or a packed lunch.

For families, friends, etc.

Ein Spaziergang rund um die Wasserfläche von Mas d’Armand am Lac de Naussac. Die 1,8 km lange Strecke ist für alle zugänglich. An den Beobachtungshütten können Sie in aller Ruhe die Fauna beobachten. Bänke und Picknicktische laden zu einer Pause bei einer Mahlzeit oder einem Snack aus dem Rucksack ein.

Ein Erlebnis für die ganze Familie, mit Freunden usw.

Una passeggiata di 1,8 km intorno al lago Mas d’Armand al Lac de Naussac, accessibile a tutti. Ci sono capanni di osservazione per osservare la fauna selvatica in tutta tranquillità e panchine e tavoli da picnic per fare una pausa con un pranzo al sacco o uno spuntino.

Ideale per famiglie, amici, ecc.

Recorrido de 1,8 km alrededor del lago de Mas d’Armand, en el Lac de Naussac, accesible a todos. Dispone de cabañas de observación para contemplar la fauna y la flora con toda tranquilidad, así como de bancos y mesas de picnic para hacer una pausa y disfrutar de un almuerzo o un tentempié.

Ideal para familias, amigos, etc.

