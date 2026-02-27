CONFÉRENCE LA CULTURE DES ROSES EN ALTITUDE Langogne

CONFÉRENCE LA CULTURE DES ROSES EN ALTITUDE

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Conférence sur le thème la culture des roses en altitude animée par Claude FAUCHER de l’Association Passion Jardin au Naturel.

Réservation conseillée, places limitées.

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 passionjardinaunaturel@gmail.com

English :

Conference on Growing roses at altitude by Claude FAUCHER from the Association Passion Jardin au Naturel.

Reservations recommended, places limited.

