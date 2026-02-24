STAGE DE CIRQUE

Langogne Lozère

Tarif : 90 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 11:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Initiez-vous aux arts du cirque lors de ce stage pluridisciplinaire qui mêlera diverses pratiques (acrobatie, jonglage, objets d’équilibre, jeu clownesque…) animé par Kelsey du Collectif Mom.

2 sessions, une pour les enfants de 3 à 5 ans et une pour les enfants de

6 à 12 ans.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

English :

Introduce yourself to the circus arts in this multi-disciplinary workshop combining acrobatics, juggling, balancing, clowning and more, led by Kelsey from Collectif Mom.

2 sessions, one for children aged 3 to 5 and one for children

ages 6 to 12.

Registration required, places limited.

