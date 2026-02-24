STAGE DE CIRQUE Langogne
STAGE DE CIRQUE Langogne lundi 20 avril 2026.
STAGE DE CIRQUE
Langogne Lozère
Tarif : 90 – 90 – EUR
Début : 2026-04-20 11:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-20
Initiez-vous aux arts du cirque lors de ce stage pluridisciplinaire qui mêlera diverses pratiques (acrobatie, jonglage, objets d’équilibre, jeu clownesque…) animé par Kelsey du Collectif Mom.
2 sessions, une pour les enfants de 3 à 5 ans et une pour les enfants de
6 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35
Introduce yourself to the circus arts in this multi-disciplinary workshop combining acrobatics, juggling, balancing, clowning and more, led by Kelsey from Collectif Mom.
2 sessions, one for children aged 3 to 5 and one for children
ages 6 to 12.
Registration required, places limited.
