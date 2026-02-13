C’EST ENCORE PERMIS DE CONDUIRE !!

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Spectacle de sensibilisation autour des enjeux de la conduite pour les seniors.

Avec humour, énergie et émotion, la CIA, Compagnie Internationale Alligator propose un spectacle drôle et dynamique, qui met en scène des situations du quotidien autour des enjeux de la conduite pour les séniors.

À travers des scènes tantôt comiques, tantôt touchantes, les 2 comédien.nes invitent à une prise de conscience des réalités liées à la retraite et au vieillissement. Sans tabou ni moralisation, ils proposent un regard positif, vivant et profondément humain.

Après la représentation, un temps d’échange invite les spectateurs à partager leurs réactions et leurs expériences. Le tout se prolonge par un moment convivial autour d’une collation.

Ouvert à tous, gratuit. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 67 69 33 00 diffusioncia@gmail.com

English :

A show to raise awareness of the challenges of driving for seniors.

With humor, energy and emotion, Compagnie Internationale Alligator puts on a funny, dynamic show, featuring everyday situations that raise awareness of the challenges of driving for seniors.

Open to all, free of charge.

