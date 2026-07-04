8è Biennale des Arts Galerie des Puces Cuiseaux

Informations pratiques

Cuiseaux

8è Biennale des Arts

Galerie des Puces 40 rue Edouard Vuillard Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

C’est le 7 mars dernier que nous avons appris le décès, dans un accident de voiture, de Philippe Favier.

En accord avec sa famille et comme prévu initialement, Cuiseaux a souhaité rendre hommage au travail de cet artiste majeur.

Né en 1957 à Saint-Étienne, Philippe Favier suit un parcours atypique. Peu attiré par les études classiques, il débute comme dessinateur de presse tout en exerçant le métier d’infirmier psychiatrique à l’hôpital de Saint-. Il reprend simultanément ses études en cours du soir, obtient son baccalauréat puis intègre l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne dont il sort diplômé en 1984. Dès 1981, il est exposé au Musée d’Art moderne de Paris, et en 1985 est lauréat du Prix de Rome. Très tôt, il développe un univers reconnaissable entre tous. Son travail se caractérise par une grande inventivité et par l’usage de matériaux simples issus de la récupération cartes anciennes, albums de famille, boîtes ou objets du quotidien détournés de leur fonction initiale.

À travers ces supports modestes, il construit une œuvre sensible et poétique. Artiste de renommée internationale, ses créations ont rejoint les collections de nombreuses institutions, en France et à l’étranger.

Le travail de Philippe Desloubières sera également présenté. Inspiré par le monde végétal, il crée des sculptures aux formes libres, calmes et équilibrées. À partir de feuilles d’acier qu’il découpe, plie et assemble, il donne au métal du mouvement et une certaine souplesse. Ses œuvres évoquent des formes naturelles — feuilles, tiges, éclosions — sans chercher à les reproduire fidèlement. Cette liberté formelle ouvre l’imaginaire et crée un ensemble à la fois simple, léger et accessible. Voilà 20 ans que l’artiste s’est établi dans la Somme. Une région réputée pour ses entreprises industrielles tournées vers la métallurgie. Le terroir quasi naturel de cet artiste hors normes, qui cultive la discrétion mais essaime ses germinations épurées aux 4 coins du monde.

En mémoire de Philippe Favier, les publics associés sont invités à réaliser des œuvres autour du thème L’art est dans la boîte .

Fidèle à l’esprit de la Biennale, cette initiative vise à faire vivre l’art en milieu rural et à impliquer largement les habitants. Scolaires, résidents d’EHPAD, personnes en situation de handicap, jeunes de la Mission locale, structures sociales et culturelles, ainsi que des habitants de Cuiseaux et des communes environnantes participeront à ce projet collectif. Ces créations seront exposées dans le centre historique de Cuiseaux.

Les visiteurs pourront également découvrir le salon des artistes régionaux invités par l’association, les œuvres de Dom Angelico Surchamp présentées dans l’église Saint-Thomas, ainsi que les sculptures de Bernard Blaise installées dans le parc de l’Hôtel Nayme. Par ailleurs, durant deux week-ends de septembre (12-13 et 19-20), le public sera invité à parcourir le centre médiéval de Cuiseaux à travers des expositions installées dans les maisons et les jardins des habitants.

La Biennale des Arts de Cuiseaux, c’est tout un réseau de bénévoles, de partenaires et d’acteurs locaux qui se mobilisent pour accueillir à chaque édition près de 8 000 visiteurs venus de toute l’Europe, au cœur du pays de Vuillard et de Puvis de Chavannes. .

Galerie des Puces 40 rue Edouard Vuillard Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 28 79 69 djulie@relations-presse.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 8è Biennale des Arts

L’événement 8è Biennale des Arts Cuiseaux a été mis à jour le 2026-07-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II